Feuerwehr Weeze: Drei Tage Sturmeinsätze im Gemeindegebiet Weeze

Seit Samstag rückte die Feuerwehr mehrfach aus. Die meisten Einsätze wurden am frühen Sonntag nachmittag abgearbeitet. Auch am frühen Montag Morgen wurden die Kameraden erneut alarmiert. Das Sturmtief Eberhard hat dazu geführt, dass die Feuerwehr Weeze insgesamt neun mal alarmiert wurde. Am Sonntag Nachmittag besetzten daraufhin die Kameraden des Löschzuges Weeze das Feuerwehr Gerätehaus und arbeiten die zugeteilten Einsatzstellen ab. Gegen 17.30 Uhr wurde die Wachbesetzung aufgelöst. Wir danken allen Kameraden für Ihre Einsatzbereitschaft.

