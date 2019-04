Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Brand im Gildehauser Venn

Bad Bentheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand im Heide- und Moorgebiet Gildehauser Venn gekommen. Menschen und Gebäude sind nicht in Gefahr. Das vom Feuer betroffene Gebiet grenzt im Westen an die Niederlande und im Süden an Nordrhein-Westfalen. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten aus der Grafschaft, Holland und unserem Nachbarbundesland NRW, sind Kräfte des technischen Hilfswerks (THW) sowie des deutschen roten Kreuzes (DRK) vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an.

