Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Quad

Lingen (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Clusorthstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 42-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau waren gegen 19.15 Uhr mit einem Quad in Richtung Biene unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Depotweg kommt das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Die beiden in Bielefeld wohnenden Mitfahrer stürzen vom Quad und verletzten sich schwer. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

