POL-MK: Reichlich Arbeit für die Polizei

Lüdenscheid (ots) - Raub auf Spielhalle Am frühen Sonntagmorgen, 25.11.2018, gegen 00:20 Uhr, betraten zwei männliche Personen eine Spielhalle an der Karlstraße und einer der beiden maskierten Personen forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Er nahm das Bargeld aus der Kasse und der Haupttäter flüchtete mit seinem Komplizen bislang unerkannt. Die 39- jährige Angestellte blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 1,70m - schmale Statur - schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarz/weiße Maske - sprach mit Akzent - wippender, federnder Gang

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0 oder - 5224 entgegen.

Räuberischer Diebstahl Am 25.11.2018, gegen 02:30 Uhr, wird ein 22 Jähriger Opfer eines Überfalls an der Winkhauser Straße, dortige Bushaltestelle. Dem geschädigten Lüdenscheider wird dort das Handy gestohlen und als er den Tatverdächtigen anspricht, kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter. Der Täter ist Teil einer fünf Köpfigen Personengruppe, die dann mit dem Handy flüchtet. Personenbeschreibung des Handydiebes: 18-19 Jahre alt, 180 cm - 185 cm groß, schlank, schwarze Haare, seitlich kurz, oben lang. Der Geschädigte wird bei dem Überfall leicht verletzt. Hinweise ebenfalls an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

Schläger kommen aus einer Gruppe Am 23.11.2018, gegen 22:03 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung auf der Altenaer Straße. Zwei 28 Jahre alte Lüdenscheider wurden aus einer ca. 15 Köpfigen Gruppe heraus beleidigt und körperlich angegangen. Sie werden hierbei leicht verletzt. Eine 24 jährige junge Frau wird glücklicherweise nur beleidigt aber nicht verletzt. Die Gruppe flüchtet unerkannt in der Dunkelheit.

Einbrecher unterwegs Am 23.11.2018, in der Zeit von 18:00 Uhr - 19:10 Uhr, warfen unbekannte Einbrecher mit einer Steinplatte eine Fensterscheibe eines Hauses an der Calderdalestraße ein, stiegen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Am Pieperskamp scheitern unbekannte Einbrecher in der Nacht vom 22.11. zum 23.11. 2018. Es entsteht an der Hauseingangstür Sachschaden, die Tür hielt dem Einbruchsversuch aber stand.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

