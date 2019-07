Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - 28 Personen und 9 Fahrzeuge kontrolliert - Jugendliche führten Betäubungsmittel mit

Bonn (ots)

Im Rahmen des Präsenz- und Interventionseinsatzes hat die Bonner Polizei am gestrigen Mittwoch (24.07.2019) zahlreiche Personen und Fahrzeuge in Bad Godesberg kontrolliert. Beamte der Bereitschaftspolizeihundertschaft bestreiften in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe.

Auf der Mendelssohnstraße kontrollierten die Beamten zwei Jugendliche. Einer der beiden 15-Jährigen war auf einem Fahrrad unterwegs. Zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrrades befragt, gab der Jugendliche an, das Fahrrad gefunden zu haben. Bei einer Durchsuchung der 15 Jährigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes und Fundunterschlagung wurden eingeleitet. Das Fahrrad stellten die Polizisten sicher.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 29 Personen und neun Fahrzeuge.

