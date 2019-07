Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradunfall

Oberweis (ots)

3 Motorräder befuhren am Freitag, 26.07.2019, 13.03 Uhr, hintereinander die B 50 von Oberweis in Fahrtrichtung Sinspelt. In Höhe einer Mautsäule, welche durch die Motorradfahrer als Geschwindigkeitsmessanlage wahrgenommen wurde, bremste zunächst der erste Motorradfahrer. Hiernach bremste der nachfolgende 30-jährige Kradfahrer derart stark mit der Vorderradbremse, dass er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und über das Lenkrad auf die Straße geschleudert wurde. Er wurde schwer verletzt ins nächste Krankhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe des verunglückten Krades wurde die Straßenmeisterei Bitburg hinzugezogen, welche die Örtlichkeit abstreuten und beschilderten.

