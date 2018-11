POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am 12.11.18, gegen 13.45 Uhr, stellte ein 53-jähriger Sarstedter seinen VW Bus (Caravelle) auf dem Parkplatz des Innerstebades ab. Als er 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass es an der linken Fahrzeugseite eine Beschädigung aufwies. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den VW Bus beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

