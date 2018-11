POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TK) Am 12.11.18 parkte ein 56-jähriger Sarstedter seinen PKW Daimler-Benz auf der Straße Nordring in Höhe der dortigen Tankstelle. Gegen 06.30 Uhr streifte ein vorbeifahrender PKW die linke Fahrzeugseite des Daimler-Benz und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

