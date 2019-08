Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Festnahme eines Einbrechers

Ludwigshafen (ots)

Am 01.08.2019, gegen 20:20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen Einbruch in die Turnhalle der Kopernikusschule in der Leuschnerstraße. Vor der Turnhalle konnte ein 54-jähriger Tatverdächtiger aus Ludwigshafen von den Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde Diebesgut festgestellt, welches einem Einbruch in eine Nachbarwohnung zur Turnhalle zugeordnet werden konnte, sowie Betäubungsmittel gefunden. Insgesamt ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden an den Eingangstüren der Turnhalle und der Wohnung von ca. 4.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Thorsten Mischler

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell