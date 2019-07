Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall zwischen zwei Radfahrern: leicht verletzt

Niederkrüchten-Brempt (ots)

Mit leichten Verletzungen musste eine 72jährige Radfahrerin aus Soest in ambulante Krankenhausbehandlung gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr ein 21jähriger Fahrradfahrer aus Niederkrüchten am Freitag um 13:25 Uhr in Brempt aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße Am Wildpfad. Dabei achtete er nicht auf die 72jährige. Nach leichter Berührung kam diese zu Fall. Sie trug einen Fahrradhelm. /UR (861)

