Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf dem Pastorsbusch erbeutet haben. Die Diebe hatten am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und waren in das Haus eingestiegen. Eine Nachbarin hatte zu dieser Zeit ein fremdes Geräusch im Garten gehört und später festgestellt, dass die Haustür offenstand. Sie betrat das Haus und stellte den Einbruch fest. Die Bewohner waren zu der Zeit nicht zu Hause. Die Polizei rät: Fremde unerklärliche Geräusche sollten stets ein Anlass sein, die Polizei zu informieren. Scheuen Sie sich nicht, immer wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, die 110 zu wählen. Keinesfalls sollte man Einbruchstatorte selber betreten und so eine Konfrontation mit den Einbrechern riskieren. Bei solchen Feststellungen: Nicht an den Tatort gehen, sofort die 110 wählen und das Geschehen aus gesicherter Entfernung beobachten oder auch fotografieren!

Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell