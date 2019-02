Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei beendet aggressives Betteln

Wittlich-Wengerohr, Altrich, Lüxem (ots)

Am Vormittag des 27.02.2019 meldeten mehrere besorgte Bürger, dass in den Ortslagen Altrich, Wengerohr und Lüxem mehrere Personen von Haus zu Haus zogen und aggressiv bettelten. Beamte der Polizeiinspektion Wittlich kontrollierten in diesem Kontext insgesamt 8 Personen, die unter Vorhalt von Zetteln offensiv auf die Schenkung von Geld drängten. In einem Fall versuchten die Personen, eine Seniorin dazu zu bewegen, sie ins Haus zu lassen. Durch die Polizei konnten bislang keine Straftaten festgestellt werden. Nach eingehender Kontrolle beendeten die Bettler ihre Tätigkeit.

Die Polizeiinspektion Wittlich appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, keine fremden Personen ins Haus zu lassen.

