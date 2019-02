Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Herabstürzende Gebäudeteile

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, 27.02.2019, kam es gegen 19:00 Uhr in der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg zu einem Polizeieinsatz. An einem dortigen Anwesen lösten sich mehrere größere Mauer- bzw. Putzstücke und fielen zwischen die dort geparkten Fahrzeuge zu Boden. Die Gefahrenstelle wurde umgehend für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Halter der sich im Gefahrenbereich befindlichen PKW konnten verständigt werden. Die Fahrzeuge wurden durch diese entfernt. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren das Ordnungsamt und der Bauhof der Stadt Bitburg, sowie die Feuerwehr und die Polizei Bitburg.

