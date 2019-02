Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Twitter Marathon der Polizei Bitburg

Die Polizeiarbeit der Polizei Bitburg hautnah miterleben? Genau das soll am Fastnachtssonntag, den 03. März, ab 13.00 Uhr möglich sein. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wird die Polizei Bitburg kommenden Sonntag unter dem Hashtag #EifelWacheLife für mehrere Stunden einen exklusiven Einblick in die Polizeiarbeit gewähren. Einsätze, Anrufe und sonstige Ereignisse der sog. #BitBürgerPolizei können dann auf dem Behördenaccount des Polizeipräsidiums Trier in Echtzeit mitverfolgt werden. Datenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben selbstverständlich weiterhin bestehen, sodass keine Namen oder genaue Ortsangaben veröffentlicht werden.

