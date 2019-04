Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen-Wem gehören Heizgerät und Propangasflasche

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstag, 09.04.2019, zeigte die Hausbesitzerin eines Wohnhauses im Heideweg in Landesbergen an, dass sich während ihrer Abwesenheit ein Fremder in dem zurzeit unbewohnten Gebäude aufgehalten hatte. Das Haus wird renoviert. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten ein Gasheizgerät sowie eine dazu gehörende Propangasflasche sicher. Es liegt der Verdacht nahe, dass diese Gegenstände zuvor entwendet worden waren. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Landesbergen unter Te.:05025/1001 in Verbindung zu setzen.

