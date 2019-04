Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Polizei sucht Geschädigten eines Unfalls am Hundemarkt

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstag, 11.04.2019, gegen 19.00 Uhr, meldete sich eine Frau aus Rodenberg bei der Polizei und gab an, gegen 16.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Hundemarkt verursacht zu haben. Nach ihren Angaben hatte sie nach dem Vorfall eine Benachrichtigung an dem beschädigten Pkw angebracht und war, in der Erwartung, dass sich der Geschädigte melden würde, nach Hause gefahren. Als das bis zum Abend nicht geschah, hatte sie sich bei der Polizei gemeldet. Sie hatte an der Unfallstelle ein Foto von den Beschädigungen am linken Heck des Fahrzeugs gemacht, leider jedoch ohne Kennzeichen oder erkennbaren Fahrzeugtypen. Es handelt sich um einen blauen Pkw. Der Halter des beschädigten blauen Pkw wird gebeten, sich unter 05721/40040 mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell