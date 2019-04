Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisiertem Fahrzeugführer geht die Luft aus

Nienburg (ots)

NIENBURG - (deh) Am Ostersonntag kam es in den frühen Abendstunden im Stadtgebiet von Nienburg zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 35-jährigen PKW-Fahrer aus Hannover. Dem Fahrzeugführer ging die Luft des rechten Vorderreifens aus, da er vermutlich gegen den Bordstein gefahren war. Der stark alkoholisierte Fahrzeugführer stieg zunächst aus und schwankte dann zu seinem Fahrzeug zurück. Anwohner hatten dieses bemerkt und nahmen dem Betrunkenen die Fahrzeugschlüssel weg. Da dieser daraufhin randalierte erschien die Polizei zügig am Einsatzort. Es wurde ein Atemalkoholwert von 2,69 Promille festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell