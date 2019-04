Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme von zwei Tätern nach Einbruch in Gastronomiebetrieb am Bürgerpark

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

NIENBURG - (deh) In den frühen Morgenstunden kam es am Ostermontag zu einer Alarmierung der Polizei in den Bereich Bürgerpark. In einen dortigen Gastronomiebetrieb sei es zu einem Einbruch gekommen. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen am Tatort auf zwei Täter. Kurz vor der Festnahme versuchte der 37-jährige und 40-jährige Nienburger einen Fernseher sowie diverse Spirituosen aus der Gaststätte zu entwenden. Das Diebesgut wurde an den Eigentümer ausgehändigt. Die Täter wurden vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle in Nienburg zugeführt.

Es wird gebeten zum jetzigen Zeitpunkt von Rückfragen Abstand zu nehmen. Für weitere Auskünfte wird auf die Pressestelle der PI Nienburg / Schaumburg am Folgetag verwiesen.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell