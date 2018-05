POL-GE: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht zum Freitag, den 04.05.2018, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen auf der Kurt-Schumacher-Straße, in Höhe des Schalker Sportparks, in Fahrtrichtung Innenstadt durch. Den traurigen Rekord der Kontrollen erreichte ein 23-jähriger Seatfahrer aus Bochum, der mit 121 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Abzüglich der Toleranz erwarten den Bochumer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von 480 Euro. Noch einmal an dieser Stelle: Unangepasste Geschwindigkeit ist immer noch Killer Nummer Eins! Leisten Sie Ihren Beitrag zur Sicherheit im Verkehr und halten Sie sich zu jeder Tageszeit an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit!

