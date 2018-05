POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots) - Am 02.05.18 gegen 15:10 Uhr kam es auf der Steeler Straße zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein 56- jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen befuhr die Steeler Straße. Er bog nach links in die Straße "Auf der Reihe" ab. Hier übersah er einen 77- jährigen Gelsenkirchener, der den dortigen Fußgängerüberweg mit seinem Rad überquerte. Der 56- Jährige erfasste den Senior. Dieser prallte zunächst gegen den Wagen und anschließend auf die Straße. Er verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Gelsenkirchener in ein umliegendes Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kreuzung blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.

