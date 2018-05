POL-GE: Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 02.05.2018, gegen 18:35 Uhr, bog eine 42-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Wagen an der Kreuzung Bismarckstraße/ Florastraße bei Grünlicht von der Bismarckstraße nach rechts auf die Florastraße ab. Ein siebenjähriges Mädchen wollte dort bei Rotlicht die Straße überqueren. Die 42-Jährige bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

