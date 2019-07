Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Autofahrerin übersieht Pedelecfahrer: leicht verletzt

Nettetal-Lobberich: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 54-jähriger Pedelecfahrer aus Lobberich beim Zusammenstoß mit einer Autofahrerin am Donnerstag um 18:20 Uhr. Hätte der Pecelecfahrer einen Helm getragen, wären ihm die erlittenen Verletzungen vermutlich erspart geblieben. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Nettetal befuhr die Niedieckstraße in Richtung Alter Postweg. Sie wollte nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei den am rechten Fahrbahnrand fahrenden Pedelecfahrer passieren. Dieser soll Handzeichen gegeben haben, um nach links abzubiegen. Der Radler soll bereits nach links gefahren sein, als sich die Autofahrerin noch hinter ihm befand. Es kam zum Zusammenstoß./ah (858)

