Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Bad Bergzabern (ots)

Vermutlich zw. dem 18. und 21.04. wurde an einem Optikergeschäft in der Marktstraße eine der doppelverglasten Schaufensterscheibe beschädigt. Hierbei wurde möglicherweise ein Luftgewehr benutzt. In der äußeren Scheibe befindet sich ein ca. 2 mm durchmessendes kreisrundes Loch, was zu einer ca. 2 cm durchmessenden Splitterung führte. Der Schaden beträgt zw. 800.- - 1000.- EUR.

