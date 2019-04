Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung

Niederhorbach (ots)

Die 22 Jahre alte Geschädigte befuhr am 21.04.19, gg. 11:40 Uhr, mit ihrem PKW die Bundesstraße 38 von Niederhorbach in Fahrtrichtung Impflingen. Am Ortsausgang Niederhorbach kam ihr hierbei ein LKW entgegen. Dieser wurde plötzlich von einem dahinter fahrenden PKW, dunkler Citroen mit DN-(Kreis Düren) Kennzeichen, überholt. Dieser befand sich dabei komplett auf der Fahrspur der Geschädigten. Nur durch starkes Bremsen und Ausweichen konnte die Geschädigte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Fahrer, von dem es keine Beschreibung gibt, setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

