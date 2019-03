FW Lage: Feuer 3 / gemeldeter Wohnungs-/Dachstuhlbrand in einem Dreifamilienhaus - 26.03.2019 - 22:48 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

26.03.2019 - 22:48 Uhr

Lage

Am gestrigen Abend wurden die Löschzuge Lage und Heiden, der Rettungsdienst Kreis Lippe und der Malteser Hilfsdienst Lage um 22:48 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Triftenstraße in Lage alarmiert.

Auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war aufgrund der Meldungen der Anrufer bei der Rettungsleitstelle, zunächst die Annahme, dass der Dachstuhl eines Dreifamilienhauses in der Triftenstraße brennt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls erkennbar. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab jedoch, dass es sich um keinen Dachstuhlbrand handelt, sondern die starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein des Hauses kommt.

Aufgrund eines technischen Defektes an der Heizungsanlage wurde vermehrt Öl verbrannt, welches die starke Rauchentwicklung verursachte.

Die Heizungsanlage wurde durch die Einsatzkräfte außer Betrieb gesetzt und im Anschluss die drei Wohnungen auf einen evtl. vorhandenen erhöhten CO Gehalt kontrolliert.

Die Heizungsanlage und der Schornstein wurde durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister kontrolliert.

Die Bewohner, welche das Haus während des Feuerwehreinsatzes aus Sicherheitsgründen verlassen mussten, wurden durch den Malteser Hilfsdienst betreut. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die Bewohner wieder in Ihre Wohnungen.

