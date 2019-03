FW Lage: Feuer 3 / Brand in Mehrfamilienhaus - 22.03.2019 - 11:56 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Lage

Brand in Mehrfamilienhaus - 22.03.2019 - 11:56 Uhr

Lage (ots)

Am Freitagmittag, 22.03.2019 wurden von der Feuerwehr Lage der Löschzug Lage und die Löschgruppe Hagen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hellmeyerstr. alarmiert.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass aus einer Wohnung im 1. OG Brandrauch drang und die Rauchwarnmelder ausgelöst hatten. Die Wohnungen, welche an das Treppenhaus angrenzen, wurden aus Sicherheitsgründen zunächst geräumt und ein Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Da der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause gewesen ist, musste die Wohnungstür zunächst durch die Feuerwehr geöffnet werden. In die geöffnete Wohnungstür wurde ein mobiler Rauchverschluss gesetzt um eine Rauchausbereitung ins Treppenhaus zu verhindern.

Die Feuerwehr stellte die Gas- und Wasserversorgung zur Wohnung ab und belüftete nach Abschluss der Löscharbeiten die Wohnung.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Lange Str. (Bereich Westtor) und Hellmeyerstr. komplett gesperrt.

Zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes stand die Brandursache und Schadenshöhe noch nicht fest.

