Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen-Süchteln (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Freitag 12.30h gelangten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schubertstraße in Viersen-Süchteln. Aufbruchspuren waren durch die Polizei nicht festzustellen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. /UR (862)

