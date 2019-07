Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unterschiedliche Angaben der Beteiligten

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Noch nicht ganz geklärt ist der Hergang eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr in der Straße "Am Forst" ereignet hat. Ein Autofahrer kollidierte beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt mit einem 19-jährigen Yamaha-Fahrer, der sich dabei auch leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Bei der Unfallaufnahme schilderten allerdings beide Männer unterschiedliche Versionen bezüglich der Verursachung, so dass die Polizei auf Hinweise angewiesen ist.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/57090 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell