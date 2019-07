Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Pkw-Brand - Kommt technischer Defekt in Frage ?

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kurz nach 21.30 Uhr verständigten Anwohner die Rettungsleitstelle über einen brennenden Fiat, der in der Südl. Zufahrtsstraße geparkt war. Bei Eintreffen der Polizeistreife waren rund ein Dutzend Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch bereits vor Ort und löschten das Feuer, das im Motorraum ausgebrochen war. Am Fiat entstand Totalschaden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Die Überprüfungen dauern allerdings derzeit noch an.

