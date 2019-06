Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Garage schnell gelöscht

Lingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist es in der Nacht zu Mittwoch am Finkenweg zum Brand in einer verschlossenen Garage gekommen. Die Bewohner waren gegen 2.45 Uhr auf die Flammen aufmerksam geworden und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, löschte den Brand und konnte größere Schäden vermeiden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Batterieladegerät Ursache des Feuers gewesen sein.

