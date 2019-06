Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Frau bei Unfall schwer verletzt

Heede (ots)

Am späten Freitagmittag ist es auf der A31 in Höhe Heede zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 40-jähriger Mann aus Neuenkirche war gegen 14.15 Uhr mit seinem Peugeot 308 in Richtung Süden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit hoher Geschwindigkeit ungebremst auf einen vor ihr fahrenden Citroen C3 eines 49-jährigen Mannes aus Velbert auf. Beide Autos stießen mehrfach gegen die Außenschutzplanken und blieben anschließend auf der Fahrbahn stehen. Während der Unfallverursacher, dessen Beifahrerin und der Fahrer des Citroen mit leichten Blessuren davonkamen, musste die 54-jährige Mitfahrerin im Citoen schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

