Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Wittlich für das Wochenende 08./09.06.2019

Wittlich (ots)

Randale beim Ex-Freund

Eine stark alkoholisierte 20-jährige Frau randalierte am frühen Samstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, so dass die Polizei Wittlich einschreiten musste. Die rabiate Dame erschien beim Ex-Freund, der zu diesem Zeitpunkt selbst nicht anwesend war. Zuerst beförderte sie unsanft einen männlichen Besucher aus der Wohnung und griff dann die 18-jährige Geschädigte an. Sie zog sie an den Haaren durch die Wohnung und ließ erst von ihr ab, als weitere anwesende Personen einschritten. Hierbei gelang es ihr noch trotz ihrer Alkoholisierung von 2,80 Promille einem 17-jährigen jungen Mann mehrfach ins Gesicht zu boxen. Die Beschuldigte wurde der Wohnung verwiesen und sieht nun einen Strafverfahren entgegen.

Handydiebstahl - Täter gestellt

Am Samstag, 08.06.2019 erschien eine Frau bei der Polizei Wittlich, nachdem ihr kurz zuvor auf dem Schlossplatz ihr Handy entwendet wurde. Sie hatte dies auf einer Sitzbank abgelegt und war kurz mit ihren Kinderwagen beschäftig, als eine zunächst unbekannte Person das Handy entwendete. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte ihr Schwager mittels aktiviertem Ortungsdienst des Herstellers das Handy im Stadtgebiet orten und den Täter so ausfindig machen. Das bei ihm aufgefundene Handy gelangte damit wieder in die Hände der rechtmäßigen Eigentümerin.

