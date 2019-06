Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisierte Autofahrerin fährt Verkehrszeichen um und flüchtet

Dudeldorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 08.06.2019, kam es auf der B50, Höhe Dudeldorf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw in alkoholisiertem Zustand ein Verkehrszeichen beschädigte und flüchtete. Da ihr vorderes Kennzeichen sich bei dem Aufprall löste und an der Unfallstelle zurückblieb, konnte die Polizei Bitburg die Verantwortliche schnell ermitteln. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

Twitter: @PolizeiTrier #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell