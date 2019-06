Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Autofahrer mit Drogen unterwegs.

Bitburg (ots)

Am Samstagmorgen, dem 08.06.2019, fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Bitburg gegen 05 Uhr ein Fahrzeug auf der L1 zwischen Echternacherbrück und Bollendorf auf, welches in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Cannabis- und Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug war. Im weiteren Verlauf konnte ein angefangener Joint im Bereich des Fahrersitzes aufgefunden und sichergestellt werden. Wie sich herausstellte hatte der 21-jährige Fahrer kurz vor der Kontrolle noch versucht, diesen zu verstecken. Des Weiteren konnte im Zuge der Kontrolle beim 23-jährigen Beifahrer eine geringe Mengen an Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Dieser hatte versucht die Drogen in seiner Unterhose zu verstecken. Da der Fahrer darüber hinaus noch eine Atemalkoholkonzentration von über 1,9 Promille hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sowohl den Fahrer als auch den Beifahrer erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

