Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen: Sachbeschädigung in der Epfenbacher Straße - Polizei Sinsheim ermittelt und sucht Zeugen Schaden: mehrere tausend Euro

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Scheiben der Bushaltestelle in der Epfenbacher Straße beschädigten über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter durch Tritte. Die Beschädigung bemerkten am Montagmorgen Bauhofmitarbeiter und verständigten die Polizei.

Anhand der bisherigen Überprüfungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich am vergangenen Donnerstag- oder Freitagmorgen (11./12.07.) zwei Männer gegen 5.30 Uhr lautgrölend in der Bushaltestelle aufgehalten hatten und gegen die Scheibe gesprungen waren. Anschließend stieg das Duo in den Bus der Linie 797.

Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: 1. Person: Ca. 165 cm groß, trug dunkelblaue Jacke mit hellgrünem Reißverschluss. Diese Person könnte sich durch den Sprung auch verletzt haben.

2. Person: 185 cm groß, schlank; helle Kleidung, trug ein blaues Basecap mit weißem Emblem.

Zeugen oder Fahrgäste der Linie 797, die auf die beschriebenen Männer aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/910675, oder dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell