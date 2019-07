Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Eishockeyprofi unterstützt Kripo bei Festnahme!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Waiblingen (ots)

Der Eishockeyprofi Markus Eberhardt fackelte am 2. Juli 2019 nicht lange, als er in Waiblingen die Flucht von zwei Männern vor der Polizei beobachtete. Er verfolgte einen Mann und überwältigte diesen nach kurzer Verfolgung!

Zuvor waren zwei Männer Korb in ein Wohnhaus eingebrochen und zunächst unerkannt geflüchtet. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Zivilstreife der Kriminalpolizei gegen 09:45 Uhr in der Korber Straße in Waiblingen zwei verdächtige Männer in einem Pkw fest. Die Männer wurden an der Kreuzung Winnender Straße / An der Talaue aufgefordert aus dem Auto auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Hierbei war den Männern die Flucht gelungen.

Markus Eberhardt stand zu diesem Zeitpunkt an einer roten Ampel und konnte das Geschehen beobachten. Er nahm kurzerhand die Verfolgung des flüchtigen Beifahrers auf, der in Richtung Winnender Straße davonrannte. Herrn Eberhardt gelang es mehrfach den Flüchtigen festzuhalten, der sich jedoch immer wieder los riss. Der Eishockeyprofi ließ sich von der Gegenwehr nicht beeindrucken und blieb hartnäckig. Schließlich konnte er den Flüchtigen auf einem Parkplatz stoppen und überwältigen. Kurz danach kam ein Kriminalbeamter hinzu, der den Mann festnahm.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den beiden Männern tatsächlich um die gesuchten Einbrecher gehandelt hatte. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen. Siehe hierzu auch die Pressemitteilung vom 02.07.2019, 16:25: https://bit.ly/2NrxOIe

Kriminaloberrat Martin Lühning dankte am Mittwoch, 24.07.2019 Herrn Eberhardt für seinen mutigen und entschlossenen Einsatz. Er überreichte ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten Roland Eisele, sowie ein kleines Geschenk.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell