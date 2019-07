POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streitigkeiten in Asylbewerberunterkunft, Unfälle, Tödlicher Arbeitsunfall u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Streitigkeiten in Asylbewerberunterkunft

In der Asylbewerberunterkunft in der Straße Innerer Weidach kam es am Mittwochnachmittag, gegen 14:15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Asylbewerbern. Im Verlauf des Streits trat ein 32 Jahre alter Mann seinem 34-jährigen Kontrahenten mehrfach in die Rippen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bedrohte der Täter sein Opfer zudem mit einem Messer. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff lediglich leicht verletzt.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gegen 20:30 Uhr ereignete sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Neustadter Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein BMW-Fahrer übersah beim Ausparken den Citroen einer vorbeifahrenden 28-jährigen Frau. Am Citroen entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacher und die Frau vereinbarten, gemeinsam zur Wohnanschrift der Frau zu fahren, um die Personalien auszutauschen. Auf dem Weg nach dort fuhr der Unfallverursacher allerdings weiter, sodass keine Daten ausgetauscht werden konnten. Beim Unfallverursacher soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und kräftiger Statur gehandelt haben. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine Beifahrerin sowie ein Kind auf dem Rücksitz. Vom BMW des Mannes ist ein Teilkennzeichen bekannt, dieses lautet WN-CS, Ziffern sind keine bekannt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr einen BMW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der BMW war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße geparkt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern

Wegen einer Lappalie gerieten mehrere Männer am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr in der Marktstraße zunächst in Streit. Im Verlauf des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, hierbei wurden drei der Beteiligten leicht verletzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Urbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 60 Jahre alter Mann verstarb am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Schorndorfer Straße. Der Mann nahm im Inneren eines Transporters einen kraftstoffbetriebenen Druckluftkompressor in Betrieb. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sämtliche Türen des Fahrzeugs geschlossen, weshalb es zu einer erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentration kam, an der der Mann letztlich verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berglen: Zwei Verletzte nach Unfall mit Tandem

Kurz vor 10:30 Uhr waren ein 77-jähriger Mann und seine 75 Jahre alte Ehefrau auf einem Feldweg bei der Landesstraße 1140 mit einem Tandem unterwegs. Aufgrund eines Schlagloches stürzten die beiden vom Fahrrad. Während der Mann mit leichten Blessuren davon kam, zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Unfallfluchten

Zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten BMW. Dabei entstand Sachschaden an dem Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit.

Zwischen Dienstag, 8:00 Uhr und Mittwoch, 18:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Wagen gegen einen in der Kleiststraße an der Kreuzung zur Haldenstraße geparkten PKW der Marke Audi. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Fellbach um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Welzheim: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 16 Uhr wollte eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin von Steinenberg kommend nach links auf die L1150 in Richtung Welzheim abbiegen. Dabei übersah sie einen 20-Jährigen, der mit seinem BMW von rechts kam. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Plüderhausen: Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 6:40 Uhr einen im Keplerweg geparkten Renault. Dabei entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in vermutlich vierstelliger Höhe.

Die Polizei Plüderhausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344.

Welzheim: In vino veritas

Ein 38-Jähriger fragte eine 30-jährige Frau am Donnerstagmorgen kurz vor 3:00 Uhr, ob viel Polizei auf der Straße sei. Der Mann äußerte gegenüber der Frau, dass er betrunken sei und noch nach Schorndorf fahren müsste. Nachdem der Mann seine Fahrt angetreten hatte, verständigte die Frau die Polizei. Der 38-Jährige konnte zuhause angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren.

Urbach: Einbruch in Schreibwarenladen

Am Donnerstag, gegen 4:30 Uhr hat sich ein Unbekannter Zugang zu einem Schreibwarenladen am Marktplatz verschafft. Hier entwendete der Eindringling Tabakwaren in unbekanntem Wert.

Die Polizei Plüderhausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344.

Fellbach-Oeffingen: Motorrad vs. LKW

Gegen 6:30 Uhr war ein 49 Jahre alter Suzuki-Biker am Donnerstagmorgen auf der L1197 von Oeffingen in Richtung Remseck unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Hinterrad eines entgegenkommenden MAN-LKW eines 59-Jährigen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die L1197 war zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme gesperrt. Kurz nach 8:30 war die Fahrbahn wieder frei.

