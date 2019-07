Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Rücksichtsloser Fahrer auf B14 & Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Grunbach: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr wurden mehrere Reifen eines in der Riedstraße geparkten Lkw zerstochen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Rücksichtsloser Fahrer auf der B14

Nur knapp konnte ein 27 Jahre alter Ford-Fahrer am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B14 vermeiden. Der Mann war auf der Bundesstraße in Richtung Winnenden unterwegs, als er ca. 200 Meter nach der Anschlussstelle Schwaikheim von einem Smart rechts überholt wurde. Dieser scherte nach dem Überholvorgang direkt vor dem Ford ein, sodass dessen Fahrer seinen Pkw stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte beim Vorbeifahren oder beim Ausparken eine am Fahrbahnrand stehende Mercedes A-Klasse. Der Mercedes wurde hierbei am linken vorderen Fahrzeugeck erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall. Die Reparaturkosten am Mercedes belaufen sich auf ca. 5000 Euro. Der Unfall hat sich zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag in der Pfarrstraße oder in der Alemannenstraße in Oeffingen ereignet. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Caravans mutwillig beschädigt

Ein in der Straße Im Hasentanz abgestellter Wohnwagen wurde zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag mutwillig beschädigt. Unbekannte besprühten den Caravan mit schwarzer Farbe und zerkratzte ein Fenster und eine Türe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Ein weiterer Wohnwagen wurde in der Friedrich-List-Straße beschädigt. Ein Mann wurde am Dienstag zwischen 23.30 Uhr und 23.40 Uhr dabei beobachtet, wie er an dem Fahrzeug einen Reifen zerstach. Von dem Tatverdächtigen liegen bislang noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell