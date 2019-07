Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Lkw-Unfall mit hohem Schaden und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: LKW kommt von Fahrbahn ab

Etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Neresheim in Richtung Nattheim kam es am Mittwoch gegen 12:20 Uhr auf der Bundesstraße B466 zu einem Unfall. Ein 45 Jahre alter LKW-Lenker war mit seinem Sattelzug am Ende einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts ins Bankett gekommen. Durch einen Fahrfehler kam der LKW dann nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen parallel zur Straße verlaufenden Graben. Im Graben rutschte der LKW noch auf der Seite liegend rund 100 Meter weit. Dabei stieß er mit mehreren Bäumen zusammen. Der Kofferaufbau des Aufliegers wurde aufgerissen und die Ladung, ein Plastikgranulat, verteilte sich im Grünstreifen. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Die B466 ist aktuell (Stand 14.30 Uhr) an der Unfallstelle voll gesperrt und wird dies bis zum Abschluss der Bergemaßnahmen auch noch bleiben. Wie lange die Bergung dauern wird ist noch unklar.

Neresheim: Wildunfall

Auf der B 466 zwischen Mörtingen und Ohmenheim erfasste eine 25-Jährige am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr entstand. Mit seinem Pkw Ford Focus befuhr ein 48-Jähriger einen Firmenparkplatz in der Hüttlinger Straße. Dabei übersah er den Pkw VW Polo eines 24-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen: Unfall beim Einparken

Beim Rückwärtseinparken seines Lkw in der Robert-Bosch-Straße beschädigte ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr einen geparkten Audi A 6, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Parkrempler

Eine 59-Jährige verursachte am Dienstag gegen 17 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie mit ihrem Pkw VW beim Ausparken einen in der Eugenstraße abgestellten Pkw Chrysler beschädigte.

Bopfingen: Wer hatte grün?

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kam es an der Kreuzung Am Stadtgraben / Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Pkw Mercedes Benz einer 68-Jährigen und dem Pkw Ford Focus eines 45-Jährigen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die dortige Ampel in Betrieb; bislang konnte noch nicht letztlich geklärt werden, wer von den beiden Unfallbeteiligten grün bzw. rot hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kirchberg unter Tel.: 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Böbingen: Fahrzeug gestreift

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr, als ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes Benz einen in der Mögglinger Straße abgestellten Ford S-Max streifte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell