Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede, Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und hohem Sachschaden

59439 Holzwickede (ots)

Am 28.06., gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger aus Holzwickede mit seinem Opel die Nordstraße in Fahrtrichtung Flughafen. An der roten Ampel zur Auffahrt auf die A44 musste er verkehrsbedingt halten. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhr der 50-jährige weiter. Zur gleichen Zeit befährt ein 49-jähriger aus Minden mit seinem VW die Nordstraße in Fahrtrichtung Holzwickede. An der Kreuzung will er nach links auf die A44 auffahren. Beim Abbiegen übersieht er den entgegenkommenden Opel und es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird der Opelfahrer und seine 51-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

