Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschuldigter nach Bedrohung im Polizeigewahrsam

Asbach (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von einer besorgten Bürgerin aus einem Ortsteil von Neustadt (Wied), die sich in ihrem Leben durch den Ex - Lebensgefährten bedroht fühlte. Nach Bewertung der Lage wurde mit starkem Kräfteansatz, u. a. unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers, die Fahndung nach dem Beschuldigten eingeleitet. Dieser wurde leicht alkoholisiert und unter Drogeneinfluss stehend um 16:40 Uhr auf dem Bürgersteig der Flammersfelder Straße in Asbach durch die Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen. Auf richterliche Anordnung verblieb der Beschuldigte bis zum Folgetag im polizeilichen Gewahrsam.

