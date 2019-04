Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Weststr./Im Kreuztal (ots)

Am Mi., 24.04.2019, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW die Weststraße in Fahrtrichtung der Straße "Im Kreuztal". Beim Einfahren in den Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 44-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw VW Golf, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße "Im Kreuztal" in Fahrtrichtung Altenkirchen befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ca. 4000,-EUR Sachschaden.

