Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Kirchen (ots)

Eine Pkw-Fahrerin hatte ihren Pkw am Dienstag, den 23.04.2019, gegen 16.15 Uhr, in einer Parktasche eines Anwesens in der Brückenstr. in Kirchen geparkt. Als sie gegen 19.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Verursacher muss diesen Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel. 02741/9260.

