Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Einbruchsdiebstähle, bzw. versuchte Einbruchsdiebstähle im Bereich "Alte Hütte"

Herdorf (ots)

In der Nacht zum 24.04.2019, vermutlich im Zeitraum von circa 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Pizzeria, einen Blumenladen, einen Frisörsalon, eine Shisha-Bar und einen Backwarenverkaufsraum ein. Da in einem Objekt die Tat videografiert wurde, kann davon ausgegangen werden, dass alle Taten von zwei männlichen, schlanken Tätern begangen wurden. Es entstand durch das Aufhebeln von Eingangstüren und einem Zigarettenautomat ein hoher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Darüber hinaus wurden in zwei Objekten Bargeld und in einem Objekt Zigaretten entwendet. Der durch Diebstahl entstandene Schaden kann momentan noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit, bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

