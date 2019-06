Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Hammer Str. ,Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

59192 Bergkamen (ots)

Am Freitag, den 28.06., gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 45-jährige aus Hamm mit ihrem Audi die Hammer Straße in Fahrtrichtung Hamm. In Höhe der Hausnummer 98 kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Seitenstreifen mit einer 15-jährigen Radfahrerin aus Bergkamen. Die Radfahrerin kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde vor Ort behandelt und anschließend mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die offensichtlich unter Schock stehende Audifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 2200 Euro.

