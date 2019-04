Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Einbruchversuch in Pflegedienststation

Weisenheim am Sand (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 15.-16.04.2019, in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Hauptstraße einzubrechen und scheiterten an der Eingangstür. Es entstandt Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06322 963-0 oder via E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de

