Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW und Motorrad kollidieren

Löhne (ots)

(kup) Am Montag (24.6.), um 6:57 Uhr, fuhr eine 53-jährige in ihrem PKW von einer Hofeinfahrt nach links auf die Häger Straße. Gleichzeitig fuhr ein Mann aus Löhne auf seinem Motorrad auf der Häger Straße in Richtung Windmühlenweg. Die Löhnerin nahm den herannahenden Motorradfahrer nicht wahr, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Infolge dessen stürzte der 57-jährige Mann aus Bad Oeynhausen und verletze sich leicht. Die Fahrerin des weißen Toyota Aygo erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um auslaufende Betriebsstoffe auf dem beschädigten Motorrad zu entfernen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Häger Straße gesperrt. Der Verkehrsunfall führte zu einem Verkehrsstau in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei nahm über eine Stunde verkehrsregelnde Maßnahmen im frühen Berufsverkehr vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindesten 8.000 Euro.

