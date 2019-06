Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Zwei Täter reißen Präsentationshandys vom Ausstellungstisch

Herford (ots)

(kup) Am Montag (24.6.), um 12:05 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Smartphones aus einem Geschäft an der Höckerstraße. Die zwei Diebe gingen arbeitsteilig vor und konnten innerhalb kürzester Zeit zwei Apple iPhone XS aus der Sicherung auf einem Ausstellungstisch reißen. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer. Ein 59-jähriger Zeuge stellte sich ihnen in den Weg, wurde aber weggeschubst. Die Männer werden beschrieben als zwischen 15 und 20 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Langarmshirts, wobei einer der beiden ein Shirt mit weißen Streifen trug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.400 Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

