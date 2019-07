Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ohne Licht mit Roller auf B33

Haslach (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am Sonntag gegen 0:20 Uhr über Notruf die Polizei darüber, dass zwischen Haslach und Hausach auf der B 33 ein Rollerfahrer Schlangenlinien fahrend und ohne Licht unterwegs sei. In Hausach konnte der Rollerfahrer durch eine Streife des Reviers Haslach kontrolliert werden. Er war zuvor ohne Fremdeinwirkung mit dem Zweirad in der Klosterstraße umgefallen. Mutmaßlich hatte er zu viel dem Alkohol zugesprochen. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Zweiradfahrers gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon: 07832 975920, in Verbindung zu setzen. /ag

