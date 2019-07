Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Unzureichend abgekühlter Grill löst Feuer aus

Hohberg, Hofweier (ots)

Ein unzureichend abgekühlter Grill hat am Samstagabend möglicherweise zur Entzündung eines Holzstapels und in der Folge zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte kurz vor 19 Uhr die Resthitze eines Grills auf einem Grundstück in der Riedstraße in unmittelbarer Nähe gelagertes Holz in Brand gesetzt haben. Die Flammen haben hierbei auch auf angrenzende Reben und zwei Bäume übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohberg waren jedoch schnell zur Stelle und konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern. So steht nun ein geschätzter Schaden von etwa 250 Euro zu Buche. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell